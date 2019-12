C'est Clémence Botino, 22 ans, qui vient la nouvelle Miss France. Morgane Lebon, elle, n'a pas été retenue pour le top 5 mais elle a passé la barre des 15 candidates sélectionnées pour les votes. Cela faisait quelques années pourtant que les Miss Réunion étaient classées dans les cinq finalistes. Les Outre-mer restent cependant couronnés et Miss Guadeloupe succède à Miss Tahiti.

Et Miss France 2020 est... Miss Guadeloupe ! Clémence Botino décroche la couronne tant convoitée devant sa première dauphine, Miss Provence. La deuxième dauphine est Miss Tahiti, la troisième dauphine est Miss Bourgogne, la quatrième dauphine est Miss Côte d'Azur. Morgane Lebon, Miss Réunion, a été éliminée avant le top 5.

Clémence Botino est née le 22 janvier 1997 à Baie-Mahault en Guadeloupe et mesure 1,74 mètre. En première année de master Histoire de l’Art à Paris-Sorbonne IV, elle se dit passionnée d’art, de mode, de musique et de cinéma. Elle aime notamment jouer du piano, et pratique la salsa cubaine et la danse.

Miss Guadeloupe devient donc la 90ème Miss de l'histoire depuis le début du concours, et les Outre-mer, avec la Miss Tahiti Vaimalama Chaves, restent en haut du podium. Retrouvez ses premiers mots de miss ici.

Pas de top 5 pour Morgane Lebon

Hélas, Miss Réunion ne sera pas allée bien loin dans la compétition. Elle a cependant réussi à passer la barre des 15 finalistes, où groupe par groupe plusieurs miss ont été retenues.

Elle a donc effectué le célèbre défilé en maillot de bain :

Depuis 2015, les miss péi finissent toujours dans le top 5. L'année dernière, Morgane Soucramanien a terminé 3ème dauphine. Les années précédentes, les candidates réunionnaises sont arrivées 4ème ou 5ème dauphines. La dernière Miss Réunion a avoir remporté la couronne remonte à l'élection 2008 avec Valérie Bègue, 22 ans. C'est la deuxième miss péi de l'histoire de l'île à être élue Miss France.

Morgane Lebon n'aura pas eu la chance de pousser jusqu'au top 5. Il faut dire aussi quàà La Réunion comme chaque année, il était difficile de regarder l'élection en direct, si ce n'est pour les très courageux qui auront pu veiller jusqu'à 3h du matin... En effet l'émission diffusée sur TF1 à partir de 20h50, heure de Métropole, l'a donc été à 23h50 à La Réunion.

