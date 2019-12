Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Ce dimanche 15 décembre, les militaires de la brigade de St Benoît et la cellule travail illégal ont procédé au contrôle de plusieurs stands de vente de poulets. Accompagnés par des agents de la DAAF et de l'URSAAF, ces contrôles ont permis de découvrir plusieurs infractions graves à l'hygiène et la salubrité.

