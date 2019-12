Les températures vont perdre quelques degrés, annonce Météo France ce dimanche 15 décembre. Il faut dire que depuis plusieurs jours, les Réunionnais dégoulinent de sueur. C'est chaud, trop chaud pour un mois de décembre, les températures dépassent les normales de saison de 3 à 5 degrés en fonction des zones. A partir de ce lundi 16 décembre, il continue à faire chaud, certes, mais les températures vont s'aligner sur les normales de saison et cela pendant plusieurs jours. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Météo France évoque "une baisse régulière à partir de demain lundi 16 pour arriver à partir de samedi 21 à des températures de saison et cela pendant quelques jours ensuite". Côté minimales par contre, elles vont "perdre quelques degrés jusqu'à ce vendredi 20 mais elles vont rester malheureusement au dessus des normales" indique les prévisionnistes. Elles devraient même remonter par la suite.

Ce début d’été austral 2019-2020 sort du lot ! Depuis des semaines, plusieurs records de températures maximales ont été battus, notamment durant le mois de novembre.

Ce vendredi 13 décembre, sur tout le littoral de La Réunion, on a dépassé les 30 degrés. Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France nous expliquait que ces températures élevées n’ont rien de classique : "ce n’est pas normal pour la saison, les températures sont bien supérieures aux moyennes. Entre 1 et 3 degrés plus élevés sur le littoral et entre 2 et 5 degrés dans les hauts" détaille le prévisionniste, qui ajoute que les températures de nuit sont aussi supérieures de 1 à 3 degrés voire 5 dans les hauteurs.

Lire aussi : Chaleur intense : non, ce n'est pas qu'une impression !

Mardi 10 décembre, Météo France parlait d'une "pluie de records" à La Réunion. Exemple au Baril avec 34,7 degrés, ainsi que des records mensuels comme à Cilaos avec 29,6 degrés, ou au Pas de Bellecombe-Jacob avec 24,7 degrés.

Lire aussi : Plusieurs records de températures battus ce mardi

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com