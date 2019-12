BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 16 décembre 2019 :



- Aux Lataniers, une partie des habitants vit sans eau courante

- Natation : belle moisson de médailles pour la Réunionnaise Alizée Morel

- Les écoles du Port perturbées ce mardi, pas de cantine ni de garderie

- Le journaliste Patrick Millan blessé par balles à Madagascar

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps ensoleillé, moins chaud, plus agréable

Aux Lataniers, une partie des habitants vit sans eau courante

Depuis un certain temps, les habitants du quartier des Lataniers à La Possession s'indignent : une vingtaine des habitations ne sont pas alimentées en eau courante. Pourtant, il y a quelques années, on leur aurait promis l'aménagement de lignes d'eau courante. Au contraire, la mairie de La Possession leur propose aujourd'hui une autre alternative : être relogés dans le nouveau Coeur de ville, actuellement en construction. Car leurs habitations sont aujourd'hui classées en zone rouge, donc non aménageable selon la commune.

Natation : belle moisson de médailles pour la Réunionnaise Alizée Morel

Carton plein pour la Réunionnaise Alizée Morel (Antibes) à Angers à l'occasion des championnats de France de natation en bassin de 25 mètres. Ce dimanche 16 décembre 2019 elle a empoché la médaille de bronze du 400 mètres nage libre (04'06"26). Samedi, la nageuse avait déjà été sacrée vice-championne de France du 800 mètres nage libre (08'29"56). Vendredi, elle avait aussi pris la médaille de bronze du 200 mètres nage libre (01'56"28). A noter aussi la belle performance de Tom Foulquier (Dauphins de Saint-Louis) qui a battu jeuid le record de La Réunion toute catégorie du 200 mètres dos en 2'02"38 (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

Les écoles du Port perturbées ce mardi, pas de cantine ni de garderie

En raison du mouvement de grève nationale prévu le mardi 17 décembre 2019, la ville du Port informe les parents d'élèves que le service minimum d'accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée ne seront pas assurés dans les écoles du Port le mardi 17 décembre 2019.

Le journaliste Patrick Millan blessé par balles à Madagascar

Patrick Millan, rédacteur en chef de Kwezi, a été agressé ce week-end par des cambrioleurs à Mahajanga (Madagascar). Selon Mayotte 1ère, il aurait pris une balle dans la poitrine. Tous comme nos confrères nous avons décidé de ne pas diffuser les photos de cette agression. Ses jours ne sont pas en danger, mais il reste hospitalisé. La rédaction d'Imaz Press Réunion, qui a l'habitude de travailler en étroite collaboration avec Patrick Millan, lui souhaite un prompt rétablissement.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps ensoleillé, moins chaud, plus agréable

Il y aura bien quelques nuages sur les côtes Nord et Est de l'île, pas de quoi paniquer. Matante Rosina ressort ses lunettes de soleil et sans avoir l'impression de fondre cette fois : le soleil est au rendez-vous et les températures redescendent légèrement. Quelques averses à noter malgré tout dans les durant la journée. Les éclaircies vont dominer ce début de semaine !