Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF) informe que le site ISIS/Télépac (télédéclaration et instruction des aides PAC) sera en maintenance pour 2 semaines à compter du 20 décembre 2019 à 22h. Pendant cette période, aucun accès au portail Telepac ou au portail Isis ne sera possible. Si vous avez des données à consulter ou des démarches à réaliser sur ces outils, il est recommandé de les effectuer avant le 20 décembre prochain ou après la réouverture début janvier.

