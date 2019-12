Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Il y aura bien quelques nuages sur les côtes Nord et Est de l'île, pas de quoi paniquer. Matante Rosina ressort ses lunettes de soleil et sans avoir l'impression de fondre cette fois : le soleil est au rendez-vous et les températures redescendent légèrement. Quelques averses à noter malgré tout dans les durant la journée. Les éclaircies vont dominer ce début de semaine ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

