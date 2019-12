Depuis un certain temps, les habitants du quartier des Lataniers à La Possession s'indignent : une vingtaine des habitations ne sont pas alimentées en eau courante. Pourtant, il y a quelques années, on leur aurait promis l'aménagement de lignes d'eau courante. Au contraire, la mairie de La Possession leur propose aujourd'hui une autre alternative : être relogés dans le nouveau Coeur de ville, actuellement en construction. Car leurs habitations sont aujourd'hui classées en zone rouge, donc non aménageable selon la commune.

Mais la construction d'un nouveau puits au bas de leur quartier met le feu aux poudres : s'il est possible de construire un puits, pourquoi celui-ci n'alimente-t-il pas leur quartier, s'interrogent-ils. En réalité, le forage actuel, situé en face d'un puit alimentant déjà une partie du quartier et d'autres de la ville, va servir à remplacer l'ancien. Pas question alors d'alimenter de nouvelles habitations, ce sont les mêmes recevant l'eau du puit actuel qui seront alimentées par le nouveau.



"Il faut savoir que depuis 1998, le puits des Lataniers est endommagé : alors qu'il avait une capacité de 60m2 d'eau, depuis 20 ans, il n'en a plus que 20cm2" explique-t-on du côté de la mairie de La Possession. Le puits en forage devrait, lui, avoir une capacité de 150m2. "La population de la ville augmente, et ses besoins en eau aussi" souligne la commune.



Une zone rouge en réalité aménageable



Mais qu'en est-il des habitants du quartier des Lataniers ? "Cette zone a été placée en zone rouge en 2018, en raison de risques de crues de la rivière, de glissement de terrain et d'éboulis" explique la commune. S'il est vrai que le quartier est bien en zone rouge, une grande partie de la commune l'est aussi.



De plus, selon la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), les "travaux d’infrastructures, réseaux techniques (eau, assainissement, électricité, télécommunication, etc.) nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés quelle que soit la zone réglementaire du PPR (plan de réduction des risques) sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques".



Pourtant, la mairie ne semble pas décidée à faire ces aménagements. Un scandale pour certains habitants, qui ne se satisfont pas d'un relogement possible en appartement. "Ce sont les terres de nos ancêtres, plusieurs générations de nos familles ont habité ici, en pleine nature. Il est hors de question que l'on soit parqués dans des immeubles" s'indigne Ludovic, habitant des Lataniers.



"Il y a eu une réunion avec la maire et un représentant de la Région l'an dernier, qui nous indiqués qu'ils souhaitaient qu'on quitte le village pour le cœur de ville, alors qu'il y a six ans on nous a promis une étude de faisabilité de travaux d'infrastructures" accuse-t-il. La mairie, de son côté, confirme bien qu'une réunion a eu lieu, sans qu'une solution acceptable pour les habitants ne soit trouvée. Elle nie cependant une quelconque promesse d'amégement d'un réseau d'eau courante.



En parcourant le programme de Vanessa Miranville lors des dernières élections municipales, on peut effectivement lire qu'une étude serait réalisée pour déterminer la faisabilité de l'aménagement. Une étude qui a donc été menée selon la mairie par une équipe municipale, qui a estimé que la zone n'était pas aménageable. "Faire des travaux, ce serait cautionner l'illégalité" indique-t-on du côté de la commune.



Cependant, après les indications données par la DEAL concernant la faisabilité des travaux à conditions de prendre en considération les risques, la mairie n'a plus répondu à nos questions.



En attendant, les habitants des Lataniers se sont adaptés : ils ont construit eux-mêmes des raccordements à la rivière, pour avoir accès à l'eau, au moins pour faire leur toilette.

