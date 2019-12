Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end du 14 et 15 décembre 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Basketball: 13ème journe masculine

Le championnat de pré nationale se poursuivait ce week end.

Côté masculin, on jouait pour le compte de la 12ème journée samedi. Le COM et la Tamponnaise se partagent toujours la tête du championnat avec 21 points. St Pierre pointe également 21 points mais avec un match d'avance.

AMML – BCD 56-109

Tamponnaise – St Paul 76-57

COM – St Pierre 76-72

Etang Salé – St Leu 51-57



Handball: 13ème journée de D1

La 13ème journée du championnat de 1ère division a eu lieu ce week end.

Côté masculin, la Cressonnière est en tête avec 39 points, suivie par St Pierre 34 points et Chateau Morange 33 points.

BDN – Tampon 21-25

Cambuston – Joinville 27-32

Panonnaise – St Pierre 23-41

Saline – Cressonnière 24-30

Chateau Morange – Lasours 27-25

Côté féminin, la Tamponnaise est en tête même avec un match en retard. Avec 35 points, elle devance le Port 31 points et la JSB 26 points.

St Denis – Chaudron 25-15

St Pierre – Cressonnière 34-31

Piton St Leu – St Joseph 30-27

Ste Marie – St Louis 29-28



Volleyball: 11ème journée de R1

La 11ème journée du championnat de Régionale 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, rien n'arrête le TGV qui signe sa 11ème victoire en autant de matches. Derrière, le SDOVB est déjà à 4 points et St Leu à 9 points...

VB2CO – St Leu 0-3

SDOVB – RCO 3-1

TGV – Bras Panon 3-0

Aigles blancs – St Pierre 3-0

Côté féminin, comme chez les messieurs, le TGV est en tête avec 33 points, devant le SDOVB 27 points et St Denis 26 points.

St Denis – St Leu 3-0

TGV – Entre Deux 3-0

RCO – Ste Marie 0-3



Course à pied: Trail de Villèle

L'ACSP organisait ce dimanche un trail de 24km à St Paul. Le départ était donné à 6h30 du front de mer de St Paul, à hauteur de la stèle en mémoire de l'abolition de l'esclavage, et l'arrivée se faisait au musée de Villèle. Les concurrents empruntaient la savane du Cap Lahoussaye pour ensuite se diriger par les sentiers en direction de l'Eperon, du Golf de Bassin Bleu puis de Villèle. Ils étaient 400 au départ . Eddy Narayanin a été le plus rapide en 1h51 devant Stéphane Odules et Julien Hoareau ensemble en 1h52'02. Côté féminin, Jennifer Sauvage l'emporte en 2h21 devant Agathe Rémy en 2h24 et Louise Classeau en 2h25.



Skateboard: 3ème manche de championnat

Après St Pierre et la Saline, c'était au tour de St Denis d'accueillir une manche de championnat régional de street ce dimanche au skate park de Champ Fleuri:

+16 ans STREET: 1 GENCE Laurent / 2 MERIC Mateo / 3 FINET Thierry

-16 ans STREET: 1 MASSAIN Mathéo / 2 LAFERIERE Samuel / 3 DE SOUSA Mathis

Femme STREET: 1 LOUIS JEAN Marine / 2 ATENA Arnal / 3 LAMY Diane

+16ans hommes BOWL: 1 SAKELLARIDES Stelio / 2 NICOLE Basile / 3 DELORT Enzo

-16ans hommes BOWL: 1 MULLER Adam / 2 MULLER Theo / 3 BESSON CHARIAMONTI Nathan

Fille BOWL: 1 LAMY Diane



Karaté: Dalons Martial Heart International

Le Club Dalons Port Karaté Do organisait en partenariat avec la ligue sa manifestation caritative annuelle au complexe sportif Olivier Manes du Port samedi à 14h00. Les vainqueurs par catégories sont:

Pupille -40 Kg Féminin Kumité: 1 - Couteyen Carpaye Keysha

Benjamine -45 Kg Féminin Kumité : 1 - Narayanassamy Caly Laetitia

Benjamine +45 Kg Féminin Kumité : 1 - Jouao Enora

Minime Open Féminin Kumité: 1 - Buisson Delarichaudy Lauri

Cadette Open Féminin Kumité : 1 - Jacorau Julie

Junior Open Féminin Kumité : 1 - Bica Oceane

Pupille -40 Kg Masculin Kumité : 1 - Pillant Metis

Benjamin -45 Kg Masculin Kumité: 1 - Houssein Nassem

Benjamin +45 Kg Masculin Kumité : 1 - Soundron Bruno

Minime Open Masculin Kumité : 1 - Hoarau Theo

Cadet Open Masculin Kumité: 1 - Baptiste Lambert Jehs

Junior Open Masculin Kumité : 1 - Picard Sylvain

Senior Open Masculin Kumité : 1 - Delmas Aymeric

Vétérans Open Masculin Kumité : 1 - Said Mohamed Olivier



Natation: Championnats de France

Les championnats de France en bassin de 25m ont eu lieu à Angers ce week end.

Seul nageur local engagé sur les quatre qualifiés (Tom Foulquier, Manon Dijoux, Emma Morel et Grégory Robert), Tom Foulquier a été le seul à faire le déplacement en Métropole pour participer à ses premiers championnats de France. Le St Louisien a pris la 33ème place des séries du 200 m dos (2’02’’38) et la 47ème place des séries du 100 m dos (57’’17).

D'autres nageurs Réunionnais de métropole étaient également de la partie:

Alizée Morel (CN Antibes) : 9ème des séries du 200 m NL (1’58’’49). 4ème (3ème française) de la finale A du 200 m NL (1’56’’28).

Pierre-Yves Desprez : 26ème des séries du 200 dos messieurs (2’01’’00). 19ème des séries du 100 m dos (54’’54). 4ème du 100 dos de la finale C (54’’53).

Millian Boucher (Dauphins TOEC) : 37ème des séries du 100 m 4 nages (58’’44). 33ème des séries du 200 m brasse (2’17''00). 50ème des séries du 100 m brasse (1’04’’97).

Clément Rivière (NC Chalon-sur-Saone) : 27ème des séries du 100 m papillon (54’’04). 34ème des séries du 50 m papillon (24’’69).

Ambroise Petit (AS Monaco) : 26ème des séries 200 m papillon (2’02’’91). 59ème des series, 200 nage libre (1’53’’61). 6ème de la finale C du 200 m papillon (2’02’’14).

Corentin Trinez (AS Monaco) : 31ème des séries du 200 dos (2’01’’62). 50ème des séries du 200 nage libre (1’51’81’’).

Lou Ditière (Dauphins du Toec) : 29ème des séries du 200 m nage libre (2’03’’60). 27ème des séries du 100 m nage libre (56’’64). 25ème des séries du 50 NL (25’’96).



Judo: Championnat régional juniors

Le championnat régional pour les juniors a eu lieu ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri avec une vingtaine de combattants. Les vainqueurs par catégories sont:

F-44: Salome Mulot (Port)

F-52: Pauline Pausé (Salazes)

F-63: Emmy Jean Baptiste (Port)

F-70: Bérnice Ledoyen (Port)

H-55: Dave Durimel Maurice (Port)

H-60: Thomas Haudebourg (Port)

H-66: Samuel Latchoumane (St Denis)

H-73: Yousni Said (St Denis)



sp / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com