Publié il y a 34 minutes / Actualisé le Samedi 14 Décembre à 15H45

Pour découvrir les tortues, Kélonia propose un double parcours thématique, d'abord au centre de soins de Saint-Leu puis au Jardin des tortues aux Avirons. L'occasion d'en apprendre plus sur les tortues marines mais aussi les tortues terrestres et sur leur lien avec La Réunion. Le Chemin des tortues propose sur une semaine (validité de l'offre 7 jours) de visiter les deux sites et de bénéficier du tarif réduit sur le deuxième site visité, pour découvrir ces animaux emblématiques et mystérieux, sur des sites bénéficiant de panoramas exceptionnels. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

