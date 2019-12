"Les derniers résultats du sondage Médiamétrie - Métridom confirment la place prépondérante de la radio dans le coeur des Réunionnais : 77%* des Réunionnais écoutent la radio quotidiennement, soit 540 000 auditeurs quotidiens de 13 ans et +. La radio est désormais proportionnellement plus écoutée à La Réunion qu'en métropole" indique Cirano Groupe dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Le classement de référence qui se base sur le nombre d’auditeurs quotidiens est le suivant : Free Dom toujours 1ère avec 29,3% d’audience cumulée, soit 205 500 auditeurs quotidiens

NRJ Réunion est 2ème et enregistre la plus forte hausse du sondage Médiamétrie. La première des stations musicales pointe à 15,5% d’audience cumulée soit 108 800 auditeurs quotidiens, une progression de plus de 12 800 auditeurs en 1 an.

Réunion 1ère est 3ème avec 12,1% d’audience cumulée soit 85 100 auditeurs quotidiens.

EXO FM est 4ème avec 11,3% d’audience cumulée soit 79 300 auditeurs quotidiens.

France Inter est 5ème avec 10,1% d’audience cumulée soit 70 800 auditeurs quotidiens

Cherie FM Réunion est 6ème du classement avec 8,4% d’audience cumulée soit 59 100 auditeurs quotidiens

Rire et Chansons Réunion est juste derrière à la 7ème position du classement avec 6,7% d’audience cumulée, soit 47 300 auditeurs quotidiens.

RTL Réunion est en 8ème position avec 6,5% d’audience cumulée soit 45 600 auditeurs quotidiens

RER est 9ème avec 4,5% d’audience cumulée soit 31 400 auditeurs quotidiens

Free Dom 2 est 10ème avec 4,3% soit 30 400 auditeurs quotidiens"

*Résultats médiamétrie metridom –sept- nov 2019, Audience cumulée lundi vendredi 5h-24h