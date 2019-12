Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Du lundi 2 au dimanche 8 décembre 2019, huit cas dengue ont été confirmés. "Bien que le nombre de cas se stabilise depuis plusieurs semaines, la circulation de la dengue se poursuit toujours sur l'île. Afin d'éviter une nouvelle vague épidémique dans les mois à venir, les gestes de prévention pour se protéger des piqûres de moustiques, doivent être maintenus" souligne la préfecture. "De plus, à l'approche des vacances scolaires, propices aux déplacements hors du département, la Préfecture et l'ARS Océan Indien rappellent aux voyageurs les gestes à adopter et appellent à la vigilance en cas de séjour dans un pays où circulent des maladies transmises par les moustiques comme la dengue ou le chikungunya" rappelle la préfecture. (Photo rb/www;ipreunion.com)

