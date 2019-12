Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

La décision rendue par la Cour d'Appel ce mardi 17 décembre est en cohérence avec celle annoncée par le Tribunal de grande instance le 23 novembre dernier. L'enseigne Mr Bricolage doit fermer ses magasins de Saint-Pierre et Sainte-Suzanne le dimanche après-midi et ceux de Saint-Denis et Saint-Paul le dimanche.

La décision rendue par la Cour d'Appel ce mardi 17 décembre est en cohérence avec celle annoncée par le Tribunal de grande instance le 23 novembre dernier. L'enseigne Mr Bricolage doit fermer ses magasins de Saint-Pierre et Sainte-Suzanne le dimanche après-midi et ceux de Saint-Denis et Saint-Paul le dimanche.