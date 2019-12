En début de soirée du mardi 17 décembre 2019, de 17h à 21h, la Brigade motorisée de Saint-Benoît a mis en place un contrôle de la vitesse sur l'axe RN 2 à hauteur de Bras-Panon, dans les deux sens de circulation. Au cours de ce service, un jeune conducteur a été contrôlé à la vitesse de 162 km/h pour les 100 km/h autorisés, à bord de sa voiture Peugeot 308. Son permis lui a été retiré sur le champ et le véhicule placé en fourrière immédiatement. Nous publions ci-dessous le compte-rendu de la gendarmerie.

En début de soirée du mardi 17 décembre 2019, de 17h à 21h, la Brigade motorisée de Saint-Benoît a mis en place un contrôle de la vitesse sur l'axe RN 2 à hauteur de Bras-Panon, dans les deux sens de circulation. Au cours de ce service, un jeune conducteur a été contrôlé à la vitesse de 162 km/h pour les 100 km/h autorisés, à bord de sa voiture Peugeot 308. Son permis lui a été retiré sur le champ et le véhicule placé en fourrière immédiatement.

Parallèlement, un autre automobiliste en excès de vitesse a été dépisté positif à l'alcool avec un taux de 0.52 mg/l sur la commune de Bras-Panon. Rétention du permis de conduire effectuée..

Poursuivant le contrôle, un troisième contrevenant a été contrôlé à 144km/h à bord d'une SEAT, avec un taux d'alcool de 0.47 mg/l en récidive, le véhicule non assuré et contrôle technique non fait... avec à son bord 3 enfants de 16, 12 et 4 ans ! La voiture a également été placée en fourrière.

A la date du 17 décembre 2019, les militaires de la gendarmerie, auront procédé depuis le début d'année à 4424 immobilisations de véhicules, dans le cadre d'infractions graves génératrices d'accident et à 67 mises en fourrière immédiates, sur décisions des autorités administratives et judiciaires, pour les cas les plus graves.

115 infractions ont été constatées, dont 98 infractions graves génératrices d'accident: 48 excès de vitesse, 8 délits de fuite interceptés ou identifiés, 3 alcoolémies, 8 ceintures et 1 casque, 28 téléphones et 2 refus de priorité.

Le prochain contrôle annoncé des forces de l'ordre, aura lieu jeudi 19 décembre 2019 dans l'après-midi, sur l'ensemble des axes du département. Une nouvelle fois, les usagers de la route sont informés des contrôles mis en place par la Gendarmerie et la Police. Restez Vigilants.