Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Pour la première fois de son histoire à La Réunion, ce mardi 17 décembre à 11h59, la consommation d'électricité a atteint un pic de 502 MW. Grâce au travail des prévisionnistes et des exploitants réseaux, EDF avait anticipé cette pointe de consommation plusieurs jours à l'avance et a pu ajuster l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité, à la seconde près. Les réseaux électriques ont pleinement joué leur rôle pour acheminer l'énergie produite par l'ensemble des producteurs de l'île, assurant ainsi l'alimentation électrique des Réunionnais. Nous publions ci-dessous le communiqué d'EDF. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour la première fois de son histoire à La Réunion, ce mardi 17 décembre à 11h59, la consommation d'électricité a atteint un pic de 502 MW. Grâce au travail des prévisionnistes et des exploitants réseaux, EDF avait anticipé cette pointe de consommation plusieurs jours à l'avance et a pu ajuster l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité, à la seconde près. Les réseaux électriques ont pleinement joué leur rôle pour acheminer l'énergie produite par l'ensemble des producteurs de l'île, assurant ainsi l'alimentation électrique des Réunionnais. Nous publions ci-dessous le communiqué d'EDF. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)