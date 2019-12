BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 18 décembre 2019



Réforme des retraites : la mobilisation ne faiblit pas, le gouvernement n'entend pas

Près de 3000 personnes dans la rue à La Réunion ce mardi 17 décembre 2019. A l'image de la Métropole, les Réunionnais semblent plus que jamais déterminés à rester mobilisés contre le projet de réforme des retraites. Emmanuel Macron et son gouvernement auront ainsi réussi la performance de provoquer une deuxième grande mobilisation dans la rue, un an après celui contre la hausse des taxes sur les carburants. Cela, avec les même recettes qui avaient provoqué la grande colère des gilets jaunes, du passage en force, de l'intransigeance et, pour couronner le tout, une polémique autour de celui qui porté ce projet de réforme, l'amnésique ex haut-commissaire Jean-Paul Delevoye

Jeunes, novices ou "vieux de la vieille", tout le monde descend dans la rue contre la réforme des retraites

La protestation bat toujours son plein contre la réforme des retraites annoncées par le gouvernement. Avant même l'annonce officielle des premières mesures, les syndicats ont commencé à battre le pavé. Parmi eux, des "vieux de la vieille", habitués des manifestations depuis les années 70, mais aussi des adolescents, des étudiants ou des citoyens lambda qui ne s'étaient jamais vraiment intéressés à la politique avant la problématique des Gilets jaunes ou de cette réforme. Portraits.

Sondage koz azot : selon vous le vivre-ensemble multiculturel est-il une réalité à La Réunion ?

Tous les 20 désanm, La Réunion se souvient, La Réunion vibre, La Réunion chante, danse et célèbre la liberté. Cette année, l'île commémore les 171 ans de l'abolition de l'esclavage. Le 20 désanm, le jour où les Réunionnais de tous horizons, de toutes cultures, de toutes origines ne font plus qu'un. Cette date marquante est gravée dans notre Histoire commune. Le 20 désanm 1848, Sarda Garriga proclame l'abolition de l'esclavage à La Réunion qui est encore une colonie française. La Réunion est libérée de ses chaînes. Vraiment ? Notre île souvent citée en exemple pour son vivre-ensemble est-elle réellement la terre d''une cohabitation harmonieuse entre les communautés et les individus" ou alors n'est-ce qu'une vitrine, une image d'Épinal ?

Saint-Denis : Citalis est en grève, grosses perturbations à prévoir

Les salariés du réseau de bus Citalis (Sodiparc) à Saint-Denis sont en grève illimitée à partir de ce mercredi 18 décembre 2019. "Le préavis de grève a été déposé après l'échec des négociations sur les conditions de travail" indique l'intersyndicale UR974 et FO. Un piquet de grève sera installé dès 3 heures du matin devant le dépôt de l'entreprise au Chaudron. De grosses perturbations sont à prévoir sur le réseau de transport en commun dionysien

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et un peu de vent

Matante Rosina prévoit quelques petits nuages et un peu de vent pour ce mercredi 18 décembre. Mais elle a un peu mal à la tête et elle n'est pas du tout certaine de ses prévisions. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps il fait chez vous ?