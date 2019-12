Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 19 heures

Matante Rosina prévoit quelques petits nuages et un peu de vent pour ce mercredi 18 décembre. Mais elle a un peu mal à la tête et elle n'est pas du tout certaine de ses prévisions. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps il fait chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

