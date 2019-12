La préfecture présente un nouveau cadre réglementaire en ce qui concerne la vente d'alcool. Ce plan se traduit par la refonte de l'arrêté départemental relatif à la police des débits de boissons. Trois mesures-phrases sont à souligner : l'interdiction de la vente d'alcool à emporter entre 21h et 6h du matin, la mise en place d'une charte de prévention pour les débitants de boissons, et l'interdiction de boire à moins de 100 mètres de certains établissements.

La législation sur l'alcool se renforce à partir du 1er janvier. Trois mesures phares qui s'inscrivent dans la lutte contre l'alcoolisme mise en place par la préfecture.

1) Une nouvelle interdiction de la vente à emporter de toutes les boissons alcooliques, entre 21 h et 06 h dans le département.

2) La création d'une démarche partenariale avec les débits de boissons à travers une charte. Désormais, pour bénéficier d'une ouverture tardive (c'est-à-dire pour ouvrir leur débit de boissons après 00h30), les débitants de boisson devront être signataires d'une charte de prévention. Cette charte prévoit des mesures de prévention comme établir deux événements par an en week-end de promotion des consommations sans alcool, et organiser trois fois par an des actions de prévention contre l'insécurité routière (capitaine de soirée, conducteur désigné, etc...). Elle encourage également la concertation entre les professionnels et les services de l'État.

3) Le rappel et la précision des périmètres de protection

- Un débit de boissons ne peut s'installer dans un périmètre de 100 mètres autour de certains édifices (de santé, pénitentiaires, de culte...) ;

- Interdiction de toute publicité et d'installation de débits de boissons dans un périmètre de 200 mètres autour de toute structure éducative, sportive, de formation ou de loisirs de la jeunesse.