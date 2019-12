Les élus de l'opposition régionale PLR (Pour La Réunion) et du PS se sont réunis ce mercredi 18 décembre 2019 pour annoncer le signalement qu'ils ont fait au procureur et à la chambre régionale des comptes. Les faits supposés concernent "des suspicions de malversations" dans la gestion des emplois verts et dans le versement d'indemnités de logement au président de Région, a indiqué Huguette Bello (PLR). Gilbert Annette (PS) a déclaré qu'il allait porter plainte contre l'attribution d'une subvention régionale à un site internet (Photo rb/www.ipreunion.com)

• Sur l'ardoise de plus de 825.000 euros effacée au bénéfice de 13 associations

Selon le PLR, une ardoise précise de 825.984, 84 euros a été effacée par la Région lors de la dernière assemblée plénière. Celle-ci concerne 13 associations d'emplois verts. Pour certaines, la remise dépasse les 200.000 euros. "Nous avons demandé des explications à la majorité et la justification qu'on nous a donnée : c'est "un toilettage" des comptes" explique Huguette Bello, conseillère régionale de l'opposition.

Le PLR a donc fait "un signalement pour que la lumière soit faite sur ces agissements", citant entre autres les subventions qui ont baissé : "pour le lycée Roland Garros vous avez 100.000 euros de moins, le lycée de Trois-Bassins c'est 20.000 euros en moins. Cet argent est malmené" résume Huguette Bello.

Désormais il appartient au procureur et la chambre régionale des comptes de qualifier ces faits et d'ordonner ou non des poursuites.

Sur ce point, la Région donne l'explication suivante : "La Région est soumise aux règles budgétaires et comptables et respecte par conséquent toutes les procédures liées aux créanciers. Dans le cas des associations Emplois-Verts citées, la Région a confié à l'ASP, depuis la mise en place de ce dispositif, le traitement, le contrôle et le paiement des aides accordées à ces associations. Il s'agit d'un établissement public placé sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et du ministère du Travail, qui assure le rôle de trésorier payeur général et par conséquent effectue le recouvrement des sommes indûment perçues signalées par la collectivité régionale. En définitive, il ne s'agit pas pour la Région d'effacer une "ardoise" au profit de certaines associations mais de constater les procès-verbaux de carence des huissiers qui ont été mandatés par le comptable public, indépendamment de l'ordonnateur."

• Sur l'indemnité de logement du président de Région

Autre affaire citée par le PLR, l'indemnité de logement du président de Région. "Techniquement il (Didier Robert - ndlr) y a trois logements de fonction, occupés par d'autres personnes dont un collaborateur de cabinet, dont nous ne connaissons pas le nom", affirme Huguette Bello. "Nous on voudrait bien savoir qui il est, où se trouve ce logement, quand on sait que la Région attribue 2.300 euros en indemnités de logement" ajoute la conseillère régionale qui maintient que Didier Robert bénéficie d'un forfait plutôt que d'un remboursement par repas et nuitée.

"Ce n'est pas ainsi que les choses doivent se passer. Le président de Région a le droit à une indemnité de 15,25 euros par repas et par jour et 60 euros par nuitée. Or Didier Robert a été défalqué de 165.000 euros de la poche des Réunionnais" martèle Huguette Bello. Sur ce point aussi le PLR a fait un signalement au procureur et à la chambre régionale des comptes.

La Région réagit et explique "qu'en début de chaque mandat, soit en avril 2010 et janvier 2016 l'assemblée plénière du conseil régional a accordé une indemnité de résidence conformément aux dispositions règlementaires en vigueur (barème journalier fixé par décret), eu égard à sa domiciliation initiale au Tampon et à sa qualité d'électeur au Tampon. Il n'y a aucun lien possible entre des factures journalières de repas ou de nuitée avec cette indemnité, réglementairement forfaitaire."

• Sur les dotations de la Région à la presse

Gilbert Annette, conseiller régional, a souhaité quant à lui aborder les dotations attribuées à la presse par le Conseil régional. Seul le cas du site internet Zinfos974 a été évoqué. "Le document qui a été signé faisait apparaître" le dirigeant du site "comme gérant et non pas comme actionnaire et nous apprenons après coup qu'il est actionnaire à 80%. Je considère que c'est une faute."

Selon le conseiller régional d'opposition, les motivations utilisées pour la demande de financement semblent erronées. Le site "demande une subvention pour un besoin de fond de roulement. Or le document comptable (présenté à la commission permanente - ndlr) montre qu'il n'y a aucun besoin de fond de roulement. La trésorerie est bonne. Il n'y a donc pas de raison à donner 160.000 euros en argent public."

Gilbert Annette craint que la subvention profite à la Région à l'approche des élections municipales. Le conseiller régional a écrit au préfet, et "demande au procureur d'agir" et décide de porter plainte.

Sur ce dernier point, la Région n'a pas apporté d'élément de réponse.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com