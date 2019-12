Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Tous les 20 désanm, La Réunion se souvient, La Réunion vibre, La Réunion chante, danse et célèbre la liberté. Cette année, l'île commémore les 171 ans de l'abolition de l'esclavage. Le 20 désanm, le jour où les Réunionnais de tous horizons, de toutes cultures, de toutes origines ne font plus qu'un. Cette date marquante est gravée dans notre Histoire commune. Le 20 désanm 1848, Sarda Garriga proclame l'abolition de l'esclavage à La Réunion qui est encore une colonie française. La Réunion est libérée de ses chaînes. Vraiment ? Notre île souvent citée en exemple pour son vivre-ensemble est-elle réellement la terre d''une cohabitation harmonieuse entre les communautés et les individus" ou alors n'est-ce qu'une vitrine, une image d'Épinal ?

