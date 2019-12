Ce jeudi 19 décembre, le procès en appel du leader du syndicat agricole FDSEA se tenait. La demande de remise en liberté de Dominique Gigan a été rejetée et 18 mois de prison ont été requis à son encontre par le ministère public. Le délibéré est attendu le 2 janvier prochain. Les faits remontent à décembre 2017, un râlé-poussé avait éclaté au niveau de la balance à Beaufonds, deux agents de sécurité de Téréos avaient été blessés. Dominique Gigan a été condamné pour menaces et violences aggravées.

Pour rappel, en première instance le 13 septembre dernier, le leader de la Fdsea a été condamné, en son absence, à un an de prison ferme. Quatre jours plus tard, il finit par se rendre et est incarcéré à Domenjod.

