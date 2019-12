BONJOUR - Voici les titres à la une du vendredi 20 décembre 2019 :



20 désanm : oubli pa nout listoir pou fé viv nout lavenir

Le 20 décembre 1848, Sarda Garriga proclame l'abolition de l'esclavage à La Réunion. 62 000 femmes et hommes sont affranchis... du moins sur le papier. En réalité, la traite perdure encore plusieurs décennies, insidieusement. Le passage de l'ombre à la lumière, de la servilité à la liberté est un long cheminement fait d'errance, de souffrance, de frustration, de larmes et de lutte. Des affranchis se battent pour ce en quoi ils croient le plus : la liberté, parfois au prix de leur vie.

Le domaine de Villèle, figure de l'esclavagisme

Depuis le 12 décembre 2019, l'intégralité du domaine de Villèle a été classée Monument historique par la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine. Ce domaine, érigé au 18ème siècle, a abrité pendant près de deux siècles l'une des familles les plus fortunées de La Réunion, dont l'histoire esclavagiste est bien connue de tous sur l'île.

Natation : c'est parti pour trois jours de performances

Coup d'envoi ce vendredi matin 20 décembre 2019 du 30ème meeting de natation de l'océan Indien. Représentant 22 clubs, de La Réunion, de Madagascar et de Métropole, 239 nageuses et nageurs vont en découdre jusqu'à dimanche dans le bassin de 50 mètres du Chaudron (Saint-Denis). Parmi les invités de marque se trouvent Amaury Leveaux (Dijon), qui revient en forme après une longue période d'absence et qui cherche à se qualifier pour le Jeux olympiques de Tokyo, et le jeune prodige de la natation française, Léon Marchand, 17 ans (Toulouse)

Pédaler pour mieux écouter: des vélos-bureaux dans un collège de l'Allier

Imperturbable, Hugo Montagnier, élève de sixième, suit avec attention le cours d'anglais pendant qu'il... pédale: à Lapalisse (Allier), quatre vélos-bureaux sont testés dans les classes du collège pour "canaliser l'énergie des élèves" .

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade mais pas de quoi gâcher la fête !

C'est parti pour les vacances ! Mais dommage, le temps ne sera pas au beau fixe. Si la matinée s'annonce ensoleillée, les nuages vont vite débarquer. Le ciel va se couvrir rapidement avec des averses sur les hauteurs de l'île. Pas de souci, Matante Rosina garde le sourire et ça ne l'empêchera pas d'assister au défilé du 20 désamb !