Le 20 décembre 1848, Sarda Garriga proclame l'abolition de l'esclavage à La Réunion. 62 000 femmes et hommes sont affranchis... du moins sur le papier. En réalité, la traite perdure encore plusieurs décennies, insidieusement. Le passage de l'ombre à la lumière, de la servilité à la liberté est un long cheminement fait d'errance, de souffrance, de frustration, de larmes et de lutte. Des affranchis se battent pour ce en quoi ils croient le plus : la liberté, parfois au prix de leur vie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Et la route vers cette liberté est longue, pavée de moments de grâce et de rechutes. Des peuples oppressés, déportés, maltraités, pillés, forcés d’oublier leur Histoire, d’abandonner leur culture, d’effacer leur identité, quand un système a accepté qu’il y ait des dominés et des dominants, des esclaves et des maîtres, des êtres humains et les autres.

À La Réunion, le 20 désanm est le point de départ d’une soif de liberté longtemps inaccessible. L’esclavagisme, l’engagisme, l’exode forcé de Chinois, de Tamouls ou d'Européens issus de milieu modeste à qui on promettait une vie meilleure. Victimes de violence de classe, asservis, humiliés, à qui on a dit qu’ils ne valaient rien. Personne n’a été épargné. Tout le monde a été victime. Une violence d’État, les lois sociales valables pour tous les citoyens de la République ont parfois été oubliées à La Réunion. Le système colonialiste a fermé les yeux. Parce que ça l'arrangeait bien.

Briser une femme ou un homme, le mettre plus bas que terre pour une histoire de couleur, de classe sociale, de culture, de religion. Les dominés n'étaient pas libres, aucun doute, mais les bourreaux l'étaient-ils plus ? Comment être en paix avec soi-même ?

Les Réunionnais sont les descendants des esclaves, des engagés, des exilés de force, des anciens maîtres, Nous avons construit, main dans la main la société que l'on connaît aujourd'hui et l'avons nommée du plus beau nom qui soit : La Réunion, terre de vivre-ensemble. Ce vivre-ensemble est imparfait mais il a le mérite d’exister. Le mérite d’être reconnu. Le mérite d’apparaître.

Ce métissage est l'héritage d'un passé douloureux, marqué par l'ignominie. Mais rien n'est tout blanc ou tout noir. L'espoir, la réconciliation, la paix, la solidarité, l'acceptation de l'autre, l'humanité ont été plus forts. Ce vivre-ensemble, même bancal aurait pu ne jamais ne jamais voir le jour si nos ancêtres ne s'étaient pas battus, n'avaient pas cru qu'une autre vie, une autre société étaient possibles.

Tous victimes mais tous tournés vers un avenir meilleur. Le passé a forgé La Réunion, même dans ce qu’il a de plus sombre. Ne pas faire l’impasse, ne pas oublier, mais avancer. Ce statut de victime doit être une force, le rappel que coule dans nos veines le sang de ceux qui ont eu foi en cette Liberté chérie. Ils sont arrivés par vagues sur cette terre inconnue, souvent contre leur gré, souvent sans savoir à quoi s'attendre. Ils ont vécu une vie de misère, maltraités, déshumanisés, bafoués pourtant, ils sont restés, certains s'étaient résignés, d'autres croyaient en un monde meilleur. L'Histoire de La Réunion, c'est l'ombre et la lumière, le meilleur et le pire. Aujourd'hui, la fierté d'être cette terre multiethnique, multiculturelle, multi religieuse que beaucoup nous envient.

Le vivre-ensemble réunionnais est fragile, imparfait, bringuebalant mais les Réunionnais y sont attachés et le chérissent parce-qu'il est rare.

Le 20 désanm n’est pas qu’une histoire de chiffre ou de date ou juste un jour férié de plus, c’est le commencement d’une longue route vers la Liberté entreprise il y a maintenant 171 ans.



