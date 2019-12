Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 22 heures

Comment faire face à une marée noire ? Dans le cadre du dispositif Orsec, les autorités ont réalisé un exercice d'assistance à un navire en difficulté et de lutte contre la pollution maritime par hydrocarbure. Un exercice construit sur une thématique de collision entre un palangrier et un pétrolier en baie de Saint-Paul, cet exercice a mobilisé les principaux acteurs locaux du domaine (environ 100 participants) sur des thématiques variées de la gestion de crise maritime. Nous publions ci-dessous les communiqués de la préfecture et des Fazsoi.

