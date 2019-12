Retrouvez les événements sportifs prévus ce week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: Trophées de la Réunion

Les demi-finales et finales des trophées de la Réunion masculin et féminin auront lieu au gymnase Mandela de Saint Pierre ce week end.

Samedi auront lieu les demi-finales:

14h00 : chaudron / case cressonniere

16h00 : le port / tamponnaise

18h00 : saint pierre / joinville montagne

20h00 : case cressonniere / château morange

Dimanche auront lieu les finales, à 14h45 pour les féminines et 16h45 pour les messieurs.



Volleyball: 12ème journée de R1

La 12ème journée du championnat de Régionale 1 aura lieu cette fin de semaine.

Côté masculin, on jouera samedi:

Entre deux – SDOVB samedi

Côté féminin, on jouera également samedi soir:

St Leu – SDOVB samedi

Ste Marie – St Pierre samedi



Course à pied: Trail de l'aéroport de Pierrefonds

Le Club d’Athlétisme Loisirs et Santé du Sud (CALS Sud) organise la 1ère édition du Trail de l’Aéroport de Pierrefonds ce jeudi 19 décembre en semi-nocturne et en nocturne, à Saint-Pierre. Plusieurs épreuves seront proposées avec des départs échelonnés:

- à 17h15 pour le 45km en solo

- à 17h15 pour le 45 km en relais de 2 X 22,5km,

- à 17h30 pour la marche de 10km,

- à 18h00 pour le 20km.

Le tracé des différentes épreuves empruntera principalement les chemins de cannes des secteurs de Pierrefonds, Bois d'olives, ravine des cabris, ligne des bambous, ligne paradis, basse terre, front de mer de St Pierre et ravine blanche.



Course à pied: Trail de l'Etang

L'association Rando Gayard organise son trail à l'Etang St Leu ce vendredi 20 décembre sur un tracé de 22km et 1000m de dénivelé positif empruntant les sentiers du quartier. 300 coureurs sont attendus sur cette épreuve relativement exigente qui les fera descendre et remonter à St Leu par deux fois avant de rejoindre l'arrivée. Le départ sera donné à 6h00.



Course à pied: Trail de Bellemène Macabit

L'association les Amis de Bellemène organise un trail de 16km ce vendredi, départ et arrivée au terrain de Bellemène. La boucle emmènera les coureurs vers le tour des roches via le sentier Macabit en aller retour pour remonter ensuite à l'aire de parapente et revenir au terrain de Bellemène. Le départ sera donné à 6h30.



Course à pied: Relais des Marrons

Le CASS organise le relais des Marrons ce vendredi 20 décembre à Sainte Suzanne. La course se déroulera sous forme de relais par équipes de 7 coureurs qui parcouront 3,5km chacun pour rejoindre la stèle Edmond Albius depuis la Mairie de Ste Suzanne. Le départ sera donné à 9h00.



Course à pied: Foulées en liberté

L'association Sport Loisirs Océan Indien organise ce samedi à 16h30 , les Foulées en liberté , en collaboration avec le club d’athlétisme de Sainte-Marie ( CASM). L'épreuve de 9km se déroulera sur route sous forme de deux bocules de 4,5km dans les rues du quartier. Le départ et l'arrivée se feront devant la mairie, rue de la république.



Course à pied: Relais du Vieux St Paul

Le BNA organise un relais trail du côté de Bassin Vital ce samedi à Saint Paul. Les équipes composées de 3 à 5 coureurs auront à parcourir 5 tours de 3km, dont le dernier tour tous ensemble. Le départ sera donné à 8h00 devant la boutique Barlieu.



VTT: Sugar Canne Race

Downhill Bike 974 organise une course de vtt ce vendredi 20 décembre à la Saline les hauts, sur le site de l'Eco Bike Park Réunion. L'épreuve proposera un dual slalom à partir de 9h00 pour les catégories semi rigide, DH, enduro sous forme de deux manches puis une finale par élimination. A 13h30 aura lieu un XCE éliminator par groupe de 4 pilotes par élimination. Enfin, à 15h45, une jump session concluera la journée.



Natation: Premier meeting de qualification

Le premier meeting de qualification aura lieu vendredi, samedi et dimanche à la piscine du Chaudron de St Denis. Au programme des épreuves de nage libre (50 m, 100m, 200m, 400m, 800m et 1500m), de dos (50 m, 100m, 200m), de brasse (50 m, 100m, 200m), de papillon (50 m, 100m, 200m) et des 4 nages (200m, 400m). Les trois journées débuteront à 9h30 le matin par les séries et 15h30 l'après midi pour les finales.

sp / www.ipreunion.com