Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 1 heures

BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du samedi 21 décembre 2019 :



- L'esclavage a trouvé sa place dans les manuels scolaires, pas La Réunion

- Natation : Du beau monde et de belles performances dans le bassin du Chaudron

- Plus de 16 tonnes de denrées alimentaires distribuées aux familles réunionnaises

- Au Kirghizstan, un café pour mobiliser contre la corruption

- La pa Météo France i di, sé zot i di : de la chaleur et du soleil

