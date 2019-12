Depuis quelques semaines, les fleurs rouges ont refait leur apparition. Au bord des routes, au coin d'une rue, la couleur rouge écarlate se mêle au vert de la végétation. Ces fameux arbres symboles de La Réunion se sont mis en scène. Ils étalent fièrement leurs fleurs éclatantes. Des petites tâches rouges parsèment ainsi toute la Montagne. Il suffit de lever la tête et d'admirer ce joli cadeau de Noël qu'offre l'île (Photo rb/www.ipreunion.com)

Plus connus sous le nom de flamboyants, ces arbres sont des Delonix regia. Pour beaucoup de Réunionnais leur couleur écarlate est pleine de sens. Ce flamboiement annonce l’été austral et plus particulièrement l’arrivée de Noël, des fêtes de fin d'année. Apprécié pour son ombre impressionnante, le flamboyant recouvre aussi le sol de ses pétales rouges pour le plus grand bonheur des promeneurs et celui sans doute beaucop moins grand des services d'entretien des espaces verts !

Pour la petite histoire, le flamboyant est un arbre originaire de Madagascar. Il a été importé par Jean-Michel Claude Richard, vers 1840 lorsqu’il était directeur du jardin du Roy (ancien Jardin de l’Etat). Il introduit ainsi 3000 espèces de plantes sur l’île et permis au jardin du Roy de connaître son âge d’or au début du XIXème siècle, d’après le conseil général. Aujourd’hui, le flamboyant est devenu l’un des arbres ornementaux les plus répandus des régions tropicales.

