Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 6 minutes

72 photos pour 7 communes cette semaine pour Band Cochon. Les gérants du site signale par ailleurs un cas qui a attiré leur attention : un dépôt existant depuis plus de six mois à la Pointe du Diable, signalé à la CIVIS et qui ne n'aurait toujours pas été nettoyé. "Rien ne bouge sur ce site avec chemin de randonnée et promenade, tant que les maires ne prendront pas ce problème en compte au lieu de se décharger sur les communautés de communes rien ne peut avancer" accuse-t-il.

72 photos pour 7 communes cette semaine pour Band Cochon. Les gérants du site signale par ailleurs un cas qui a attiré leur attention : un dépôt existant depuis plus de six mois à la Pointe du Diable, signalé à la CIVIS et qui ne n'aurait toujours pas été nettoyé. "Rien ne bouge sur ce site avec chemin de randonnée et promenade, tant que les maires ne prendront pas ce problème en compte au lieu de se décharger sur les communautés de communes rien ne peut avancer" accuse-t-il.