J-3 avant le jour fatidique de Noel. Pour les retardataires, ceux qui n'ont pas encore trouvé les cadeaux, c'est la dernière ligne droite, la course contre la montre est lancée. La pression est montée d'un cran, c'est le dernier week-end pour effectuer les achats au risque de gâcher la magie de Noel. Le dernier espoir, la dernière chance, tout ce qui leur reste pour que le réveillon ne vire pas au drame. Arriver les mains vides est inenvisageable, ce serait la crise diplomatique assurée au sein du cocon familial. Personne n'a envie de prendre ce risque. Personne.

Vous ne dormez plus, avez les yeux rougis par le manque de sommeil, passez vos nuits à pleurer toutes les larmes de votre corps, le moindre bruit vous fait sursauter, vous avez peur d’être pris en flagrant délit de "non achat de cadeaux de Noël" ? Vous évitez soigneusement le sujet, et pensez même à vous faire porter pâle le jour J pour ne pas faire face au regard choqué et consterné de vos proches au moment où vous annoncerez que vous n’avez pas eu le temps d’acheter les cadeaux ? Si vous êtes atteint de ces symptômes, il n’y aucun doute, vous êtes ce que les médecins spécialistes des fêtes de fin d’année appellent, dans leur jargon, "un retardataire."

Si ça peut vous rassurer, des milliers de Réunionnais sont dans votre cas. Vous les reconnaîtrez à leur regard hagard, leurs traits tirés, leur démarche pressée et surtout, vous lirez la panique sur leur visage. Souvent au bord des larmes, ils supplient les vendeurs d’aller vérifier en réserve s’il ne reste pas un dernier exemplaire de cette poupée tendance, de ce camion de pompier avec le gyrophare qui fait pin-pon ou le dernier smartphone de la marque à la pomme… Si la réponse est négative, ils peuvent se mettre à convulser voire même tomber inertes, au milieu du rayon. Ces retardaires sont au bout du rouleau, au fond du sac car ils le savent, à trois jours de Noël, ce qu’ils cherchent, c’est le Graal.

Il est tard, trop tard, les plus beaux cadeaux sont déjà partis depuis belles lurettes, achetés par ceux que les médecins spécialistes des fêtes de fin d’année appellent "les champions de l’anticipation." Comme tous les ans, les retardataires s’autoflagellent "mais pourquoi je ne m’y suis pas pris plus tôt ? Je m’étais promis de ne refaire la même erreur, foutue procrastination !." Ils paniquent, s’insurgent, pleurent, hurlent, des émotions souvent exacerbées par les heures passées sur les parkings des grandes surfaces à chercher une place.

Car les centres-commerciaux sont pris d’assaut, les gens s’y pressent comme si leur vie en dépendait, on consomme (ou plutôt surconsomme) sans compter, les caddies sont pleins à craquer, les rayons blindés, les files devant les caisses interminables… Tout cela dans une ambiance un peu tendue, prendre le dernier sachet de langoustes surgelées peut déclencher un incident diplomatique dans les grandes surfaces.

Nos retardataires évoluent dans cette atmosphère qui n’a rien de festive et ils sont à cran. Ils n’ont aucune marge de manœuvre, désespérés, ils commencent à envisager le pire "tiens, ce petit pull avec un rêne de Noel, ça pourrait peut-être faire l’affaire… D’accord, c’est kitch et puis c’est vrai que c’est l’été, mais quand même… Dis donc, cette bougie senteur fraise des bosquets, c’est pas mal, ça fait toujours plaisir… Oh tiens, ce caleçon avec le visage du père Noel, sympa !" Le désespoir et le choix restreint leur fait tourner la tête…

Mais il y a quand même un message d'espoir, ces retardataires ont beau être au trente-sixième dessous, ce sont des forces de la nature, plein de ressources et déterminés, ils finissent toujours par faire mouche et trouver le bon cadeau. Si vous êtes l’un d’eux, force et courage, rien n’est impossible ! Au pire, prenez le pull avec le rêne, au moins c'est drôle !



fh / www.ipreunion.com