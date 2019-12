Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Ce samedi 21 décembre 2019, c'est un grand Dimitri Payet qui a foulé la pelouse du stade Vélodrome à Marseilles. Il a fêté son 200ème match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille lors d'une rencontre contre Nîmes. Et on peut dire qu'il était au top de sa forme : sur les trois buts marqués par l'OM lors de la rencontre, Dimitri Payet est à l'origine de l'un d'eux, et a participé activement aux deux autres.

