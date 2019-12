Le meeting de natation de l'océan Indien a continué de battre son plein ce samedi 21 décembre 2019. Pour cette deuxième journée, de bons temps sont encore à relever, avec notamment deux meilleures performance nationale en 50 mètres brasse, Léon Marchand (Toulouse) en catégorie 17 et Matys Louis (Asec Saint-Paul) en catégorie 13 ans. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Franck Schott, directeur technique régional dresse le bilan de cette deuxième journée de compétition, regardez :







Les finales ont débuté avec le 100 mètres dos dames, qui a été remporté par Emma Morel des Dauphins de Saint-Louis, avec un temps de 01'06"52. Elle est suivie par Espérance Moisson de La Jeanne Natation Port, puis de Sascha Garcia de l'Asec Natation Saint-Paul, qui font respectivement 01'15'98 et 01'16"24



Benoît Debast, entraîneur des Dauphins de Saint-Louis et d'Ema Morel, fait le point sur la saison et les objectifs de son club. Le club a d'ailleurs récemment gagné les interclubs chez les garçons. Regardez :







Entre autres épreuves, il faut retenir la finale 100 m dos hommes. C'est Pierre-Yves Desprez, nageur réunionnais aujourd'hui au club Alliance Dijon, qui remporte la première place avec un temps de 56"38. Léon Marchand le suit avec un chrono de 58"01, et Corentin Trinez 58"83.



Léon Marchand s'est d'ailleurs illustré en réalisant la meilleure performance nationale catégorie 17 ans au 50 mètres brasse avec un chrono de 28"74. Invité vedette, il a été sacré champion de France du 200 mètres papillon lors des championnats de France de natation qui viennent d'avoir lieu à Rennes. Il a également remporté la médaille de bronze sur le 400 mètres 4 nages et sur le 200 mètres brasse lors des récents championnats d'Europe juniors.

Il est suivi de Sébastien Kouma (Dijon) qui fait 29"16 et Nans Mazellier (Asec Saint-Paul) qui fait 31"54. A noter que Matys Louise (Asec Saint-Paul), 4ème du podium, a réalisé la meilleure performance nationale catégorie 13 ans avec un chrono de 31"55.

Corentin Trinez, troisième du 100 mètres dos hommes, est lui un ancien nageur de la Jeanne natation. Il a fait un passage par Antibes et il vient d’arriver à Monaco Il a réalisé plusieurs bonnes performances et remporté plusieurs médailles aux récents Jeux des îles. Il nous parle de ses objectifs, regardez :





Léon Marchand, accompagné du Réunionnais Millan Boucher (Toulouse), nageur qui s'était illustré en participant au sauvetage de deux enfants qui se noyaient à Boucan Canot, parlent de leurs objectifs, regardez :





A noter que Amaury Leveaux, invité vedette de la compétition, est finalement absent des bassins. Retenu en métropole pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu faire le déplacement.

La compétition continue pour une troisième et dernière journée. Tous les résultats sont à retrouver ici.

