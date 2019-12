La Police nationale 974 met en place cette année la troisième édition de "l'escorte du Père Noël" qui aura lieu sur Saint-Pierre le lundi 23 décembre 2019 à partir de 14h. Un petit cortège sera retrouvera à l'Hôtel de Police de Saint-Pierre. Celui-ci sera composé de cinq motocyclistes de la FMUD (Formation Motocycliste Urbaine Départementale) de la Police nationale, pour ouvrir la voie. Un véhicule de type 3 roues "TRIKE" pendra en charge le Commandant de Police chef des Unités Départementales, qui sera déguisé en Père Noël.

Un véhicule de la société " Symbiose " partenaire de cette action fermera le cortège suivi de véhicule de la police municipale de Saint-Pierre, avec laquelle la Police nationale travaille au quotidien, notamment dans le cadre de la Sécurité du Quotidien et du rapprochement Police- Population.

Vers 15h, le convoi se rendra dans un premier temps au CHU de Saint-Pierre au Pôle Mère-enfants où seront distribués des cadeaux aux enfants hospitalisés de la part du Père Noël.

Depuis l'Hôtel de Police, l’escorte du Père Noël circulera lentement dans les rues afin de distribuer des bonbons aux enfants et aux gens rencontrés sur la route et le long du trottoir.

A l'issue, le cortège prendra la direction du front de mer de Saint-Pierre afin de distribuer d’autres friandises aux enfants rencontrés. "Le but de cette action étant de donner un peu de joie et de sourires aux enfants en cette période de fête de fin d’année mais aussi d’offrir à la population un autre visage de la Police nationale dans une relation de partage et de générosité" écrit la police.