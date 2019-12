BONJOUR LA REUNION - A la une de ce lundi matin 23 décembre 2019 :



- Retraites : une réforme qui a ravivé la mobilisation réunionnaise

- Patrick Sempastous, directeur général de Mr. Bricolage, dénonce une décision incompréhensible

- Natation : des records et de belles performances tout le week-end au Chaudron

- Saint-Denis : le réseau de bus Citalis sera encore perturbé

- De l'humidité et de la chaleur

Retraites : une réforme qui a ravivé la mobilisation réunionnaise

Les vacances sont là, mais la mobilisation elle, ne s'essouffle pas. C'est en tout cas ce que garantisse les syndicats, alors que la mobilisation contre la réforme des retraites a atteint des sommets que l'on n'avait pas vu depuis longtemps

Patrick Sempastous, directeur général de Mr. Bricolage, dénonce une décision incompréhensible

Le mardi 17 décembre 2019, la Cour d'appel a refusé de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendue par le tribunal correctionnel le 18 novembre intimant l'enseigne Mr Bricolage de fermer ses magasins de Saint-Pierre et Sainte-Suzanne le dimanche après-midi et ferme ceux de Saint-Denis et Saint-Paul toute la journée de dimanche. Une décision que regrette Patrick Sempastous, directeur général de l'enseigne.

Natation : des records et de belles performances tout le week-end au Chaudron

Ce dimanche 22 décembre marquait la troisième et dernière journée du 30ème meeting de natation de l'océan Indien. Trois jours marqués par de nombreux records et de belles performances.

Saint-Denis : le réseau de bus Citalis sera encore perturbé

La grève se poursuit à la Sodiparc et le réseau de bus Citalis sera encore fortement perturbé ce lundi 23 décembre 2019. Voici les dispositions mises en place par la direction de l'entreprise. Pour rappel, les grévistes protestent contre leurs conditions de travail et demande le départ du directeur général adjoint. Une réunion est prévue à la mairie de Saint-Denis ce lundi matin

De l'humidité et de la chaleur

La pluie va faire son apparition sur l'île ce lundi 23 décembre, c'est Matante Rosina qui le dit. Si l'ouest sera épargné le matin, la totalité de l'île devrait être sous l'eau en fin d'après-midi. Mais peut-être se trompe-t-elle ? En tout cas l'humidité et la chaleur de l'été austral seront bien au rendez-vous. Les rafales de vent du week-end seront toujours aussi présentes dans le sud, pouvant aller jusqu'à 70 km/h.