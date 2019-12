Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce lundi 23 décembre 2019, la Sécurité civile fait le bilan de l'action du Dash à La Réunion lors de sa venue en 2019. Comme chaque année depuis 2010, l'avion bombardier d'eau s'est posé sur l'île début octobre pour appuyer l'action des équipes locales dans la lutte contre les incendies. Son rôle est de se rendre sur les zones à risques non accessibles par des moyens terrestres. Le Dash a effectué cinquante-huit largages et participé à l'extinction de seize feux, notamment lors de l'éruption du Piton de la Fournaise... Le Dash "Milan 73" de la Sécurité civile est de retour en Métropole après plus de deux mois de mission à la Réunion en soutien aux équipes de SDIS 974 lors de l'été austral. (photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

