Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

De fortes précipitations sont survenues la nuit dernière, du dimanche 22 au lundi 23 décembre. Plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit et des radiers ont été submergés. Tôt ce lundi matin, deux groupes de randonneurs ont été surpris par une soudaine montée des eaux dans le secteur du Bras de la Plaine à l'Entre-Deux. Les marcheurs qui comptaient rejoindre le bas du sentier Dassy ont réussi à traverser deux passages à gué, arrivés au troisième, impossible de poursuivre la randonnée. Les groupes de trois et six personnes ont alors attendu plusieurs heures, espérant que l'eau redescende, ne voyant pas d'évolution, ils ont alerté les secours. L'hélicoptère du PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne) a été déployé. Après plusieurs rotations, les randonneurs ont tous été déposés sains et saufs au stade du Pont d'Yves au-dessus de Bras de Pontho.

