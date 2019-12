Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Deux zones sont actuellement surveillées par Météo France : la première se trouve au nord-ouest de Madagascar, la seconde au nord-est et donc au nord de La Réunion. Les conditions apparaissent favorables pour le développement d'une tempête à partir de ce samedi 28 décembre 2019 et le risque de formation d'une tempête tropicale passera de faible à modéré. Dans tous les cas, de fortes pluies sont attendues. Les habitants des zones concernées sont invités à suivre l'évolution de la situation. La Réunion n'est pas visée, trop éloignée du système concerné, mais celui-ci pourrait concerner à nouveau Mayotte. Au Nord-Est de Madagascar par contre les conditions sont beaucoup plus incertaines et le risque devient faible à partir de samedi.

