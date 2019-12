Ce dimanche 22 décembre 201ç marquait la troisième et dernière journée du 30ème meeting de natation de l'océan Indien. Trois jours marqués par de nombreux records et de belles performances. (Photo rb/www.ipreunion.com)

C'est un bilan satisfaisant que dresse Franck Schott, directeur technique régional. Une bonne ambiance était au rendez-vous, et le beau temps aussi. Et malgré quelques petits problèmes techniques, notamment une eau trop chaude qui a pu empêcher certaines performances, des records ont pu être battus. Regardez :





Nans Mazellier (Asec Saint-Paul) a d'ailleurs réalisé la meilleure performance nationale (catégorie 15 ans) avec un chrono de 56"17 au 100 mètres papillon lors de la première journée du meeting.

Le second jour, ce sont deux meilleures performances nationales en 50 mètres brasse, Léon Marchand (Toulouse) en catégorie 17 et Matys Louis (Asec Saint-Paul) en catégorie 13 ans, qui ont été réalisées.

Matys Louis fait le point sur ses performances, regardez :

Léon Marchand, grand espoir de la natation, a décroché la première place sur plusieurs épreuves, dont le 100 mètres brasse ce dimanche avec un chrono de 1'03"10. Il a été suivi de Sébastien Kouma (1'03"52) et Millian Boucher (1'07"11). Il a aussi atteint la première place du podium sur le 50 mètres brasse et 50 mètres papillon.



Emma Morel a elle aussi encore une fois décroché la première place lors de la dernière journée, cette fois-ci sur le 50 mètres papillon, avec un chrono de 28"07. Elle a été suivie par Julie Bouton (Chalon-sur-Saone, 28"39) et Manon Dijoux (Cercle nageurs Saint-Joseph, 28"79). Emma Morel s'est positionnée en première place sur le 50 mètres dos et le 100 mètres dos les jours précédents.

La journée a par ailleurs été animée par une démonstration de natation artistique, regardez :



De belles performances, qui permettent à une trentaine de nageurs réunionnais d'être qualifiés pour les championnats de France. Rendez-vous dans deux ans pour le prochaine meeting !

Pour tous les résultats de la compétition, rendez-vous sur ce lien.

