Les vacances sont là, mais la mobilisation elle, ne s'essouffle pas. C'est en tout cas ce que garantisse les syndicats, alors que la mobilisation contre la réforme des retraites a atteint des sommets que l'on n'avait pas vu depuis longtemps. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Environ 6000 personnes dans la rue le 5 décembre dernier, 5000 le 18… Des chiffres que La Réunion n'avait pas connu depuis longtemps maintenant. Même au niveau national, les chiffres ont oscillé entre 700 000 et 1,8 millions selon les forces de l'ordre et les syndicats.



Il faut dire que cette réforme a su secouer même les syndicats les plus réformistes : la CFDT, originellement favorable à la réforme, a rejoint les rangs de l'intersyndicale pour la dernière marche organisée.



A Saint-Denis comme à Saint-Pierre, la population a donc répondu présente pour dire "non" à cette réforme. Chose encore plus inédite, c'est toutes les générations qui étaient représentées lors de la mobilisation du 18 décembre. En tête de cortège : des lycéens, inquiets pour leur futur et celui des générations plus vieilles.



Enseignants, personnels médicaux, retraités, militants écologistes, étudiants, dockers, travailleurs du BTP, Gilets jaunes… La manifestation avait des airs de convergence des luttes. Mais les vacances sont là, et le calendrier est à présent flou.

Une colère qui gronde



Pas question d'arrêter les manifestations malgré ce repos austral, assurent cependant les syndicats. Si aucune action claire n'a été décidée, la mobilisation n'est pas finie, c'est une garantie. Du côté de la Force Ouvrière, on craint même une escalade de la violence si cette réforme devait être passée. "Il y a un moment où la colère de la population va être telle qu'il ne faudra malheureusement pas s'étonner si les choses dégénèrent" se désole Jean-Paul Paquiry, de la FO.



Reste à voir si les prochaines mobilisations réussiront à fédérer comme les autres, alors que le gouvernement se dit prêt à reculer sur l'âge pivot. Si c'était le cas, la CFDT risquerait alors de se retirer de l'intersyndicale, et la manifestation perdrait de nouveau en poids.



as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com