Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Suite aux fortes précipitations qui se sont produites la nuit dernière, ce lundi 23 décembre en fin de matinée, la Route du littoral a été basculée sur les voies de la chaussée côté mer ce qui a entraîné quelques embouteillages aux alentours de l'axe routier. Les accès à la RN1 étaient embouteillés, le Pont Vinh-San et le boulevard Lancastel à Saint-Denis et l'entrée de la RN1 côté Possession. Ce lundi soir, le Crgt annonce que la Route du littoral devrait être rouverte sur quatre voies ce mardi 24 décembre matin "les opérations de réouverture sur quatre voies sont prévues ce mardi 24 décembre entre 8h30 et 9h sauf événements imprévus suivies de la remise à zéro de la chaine de blocs" précise le Crgt. (photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

