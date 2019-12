Retrouvez ci-dessous tous les résultats sportifs du week-end du 21 décembre 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: Trophées de la Réunion

Les demi-finales et finales des trophées de la Réunion masculin et féminin ont eu lieu au gymnase Mandela de Saint Pierre ce week end.

Samedi ont eu lieu les demi-finales:

14h00 : chaudron / case cressonniere 19-26

16h00 : le port / tamponnaise 25-31

18h00 : saint pierre / joinville montagne 28-19

20h00 : case cressonniere / château morange 30-25

Dimanche ont eu lieu les finales. Chez les messieurs, le Case Cressonnière s'est imposé face à St Pierre sur le score de 33 à 31. En revanche, chez les dames, le Case Cressonnière n'a pu rivaliser avec la Tamponnaise qui l'a emporté lourdement 26 à 11.

Volleyball: 12ème journée de R1

La 12ème journée du championnat de Régionale 1 a eu lieu en fin de semaine.

Côté masculin, le TGV passera les fêtes de fin d'année dans le fauteuil de leader, suivi à 4 points par le SDOVB et à 9 points par St Leu.

Bras Panon – VB2CO 3-2

St Leu – Aigles blancs 3-0

Entre deux – SDOVB 0-3

RCO – TGV 0-3

St Pierre – St Denis 3-0

Côté féminin, le TGV est également en tête pour cette fin d'année suivi à 3 points par le SDOVB et 4 points par St Denis.

VB2CO – St Denis 0-3

St Leu – SDOVB 0-3

Ste Marie – St Pierre 3-0

Course à pied: Trail de l'aéroport de Pierrefonds

Le Club d’Athlétisme Loisirs et Santé du Sud (CALS Sud) organisait la 1ère édition du Trail de l’Aéroport de Pierrefonds jeudi 19 décembre en semi-nocturne et en nocturne, à Saint-Pierre.

Ils n'étaient que 29 coureurs sur les 45km; Florian Durque s'est imposé en 3h21 devant Joseph Robert 3h33 et Luguy Morel 3h46. Côté féminin, Marie Daisy Angama l'emporte en 4h41 devant Marie Claire Ammany 4h59 et Laura Teysseyre 5h01.

Sur les 20km, ils étaient 200 coureurs au départ. Didier Baret s'est imposé en 1h18 devant Jean Louis Robert 1h19'34 et Wendy Cadet 1h19'35. Côté féminin, Marcelle Vienne l'emporte en 1h30 devant Marie Quillévéré 1h44 et Frédérique Weigel 1h46.

Course à pied: Trail de l'Etang

L'association Rando Gayard organisait son trail à l'Etang St Leu vendredi 20 décembre sur un tracé de 22km et 1000m de dénivelé positif empruntant les sentiers du quartier. Un peu moins de 200 coureurs étaient au départ. Grégory Bataille s'est imposé en compagnie d'Arthur Vatel en 2h09, devant Emmanuel Hadoux en 2h18. Côté féminin, Géraldine Lachapelle l'emporte en 2h47 devant Géraldine Thizy 3h02 et Julia Redouteyen 3h05.

Course à pied: Trail de Bellemène Macabit

L'association les Amis de Bellemène organisait un trail de 16km vendredi, départ et arrivée au terrain de Bellemène. 80 coureurs étaient au départ de cette 1ère édition. Stéphane Odules s'est imposé en 1h17 devant Rudy Lauret 1h23 et Jules Lauret 1h23'08. Côté féminin, Fatima Hibon signe 1h37 devant Julie Bacco 1h43 et Corinne Perrier Lefevre 1h48.

Course à pied: Relais des Marrons

Le CASS organisait le relais des Marrons vendredi 20 décembre à Sainte Suzanne. La course se déroulait sous forme de relais par équipes de 7 coureurs qui avaient à parcourir 3,5km chacun pour rejoindre la stèle Edmond Albius depuis la Mairie de Ste Suzanne.L'ACEN s'est imoposé en 1h09 devant le CAPP 1h12 et Génération COSPI en 1h13. En féminines, le CAPOSS l'emporte en 1h28 devant l'ACEN 1h31 et le CAPP 1h37. Au total, ce sont 70 équipes qui ont franchi la ligne d'arrivée.

Course à pied: Foulées en liberté

L'association Sport Loisirs Océan Indien organisait samedi à 16h30 , les Foulées en liberté , en collaboration avec le club d’athlétisme de Sainte-Marie ( CASM). L'épreuve de 9km se déroulait sur route sous forme de deux boucles de 4,5km dans les rues du quartier de Sainte Marie. Didier Baret s'est imposé en 32'33 devant Franck Vilcourt 32'47 et Jérôme Paniandy 32'57. Côte féminin, Blandine L'Hirondelle prend une 4ème place scratch en 32'57 devant Eugénie Mareux 39'53 et Carmel Trébel 40'44. 137 coureurs étaient au départ.

Course à pied: Relais du Vieux St Paul

Le BNA organisait un relais trail du côté de Bassin Vital samedi à Saint Paul. Les équipes composées de 3 à 5 coureurs avaient à parcourir 5 tours de 3km, dont le dernier tour tous ensemble. 40 équipes étaient au départ. La Team Zarlors emmenée par Jean Marie Cadet s'est imposée en 1h52 devant l'ORT de Simon Paillard en 1h54 et la Dominicaine de Nicolas Rivière en 1h57. En mixte, on retrouve les mêmes clubs mais dans l'orddre inverse: la Dominicaine l'emporte en 2h11 devant les Zarlors 2h16 et l'ORT 2h28. En féminines, la Dominicaine l'emporte également en 2h25 devant Run Odysséa 2h41 et les Quatre Fantastiques en 2h49.

Natation: Meeting de l'Océan Indien

Le premier meeting de qualification a eu lieu vendredi, samedi et dimanche à la piscine du Chaudron de St Denis. Beaucoup de nageurs réunionnais installés en métropole étaient de retour pour les fêtes et en ont profité pour animer les débats dans le bassin dionysien de 50m pendant ces 3 jours:

50m brasse dames: Liya Goupil Lizekne ASEC 35''63

100m brasse dames : Liya Goupil Lizekne ASEC 1'18''32

200m brasse dames : Janice Omnes CNSP 2'43''81

50m nage libre dames :Manon Dijoux CNSJ 27'44

100m nage libre dames : Alizée Morel ANTIBES 56"68

200m nage libre dames: Alizée Morel ANTIBES 2'04"18

400m nage libre dames : Alizée Morel ANTIBES 4'23''99

800m nage libre dames: Maelys Alias CNSJ 10'27''10

1500m nage libre dames: Liv Sidelsky ASEC 20'32''79

50m dos dames : Emma Morel DAUPHINS 30''54

100m dos dames : Emma Morel DAUPHINS 1'06"52

200m dos dames : Luane Prud'hommes St ANDRE 2'43''46

50m papillon dames : Emma Morel DAUPHINS 28''07

100m papillon dames : Julie Boutin CHALON 1'02''39

200m papillon dames : Julie Boutin CHALON 2'23''61

200m 4 nages dames : Clémentine Turpin SDR 2'31''76

400m 4 nages dames : Janice Omnes CNSP 5'22''52

50m nage libre messieurs : Pierre Yves Desprez DIJON 23''83

100m nage libre messieurs : Léon Marchand TOULOUSE 51''80

200m nage libre messieurs : Corentin Trinez MONACO 1'54''42

400m nage libre messieurs : Jean Baptiste Bernet LYON 4'08''52

800m nage libres messieurs: Cyril Dambreville DAUPHINS 9'31''87

1500m nage libre messieurs: Jean Baptiste Bernet LYON 16'56''13

50m dos messieurs : Pierre Yves Desprez DIJON 26''03

100m dos messieurs : Pierre Yves Desprez DIJON 56''58

200m dos messieurs : Corentin Trinez MONACO 2'06''29

50m brasse messieurs : Léon Marchand TOULOUSE 28"74

100m brasse messieurs : Léon Marchand TOULOUSE 1'03"10

200m brasse messieurs : Millian Boucher TOULOUSE 2'24''33

50m papillon messieurs : Léon Marchand TOULOUSE 24"60

100m papillon messieurs : Léon Marchand TOULOUSE 54''36

200m papillon messieurs : Jean Patrick Bernet DAUPHINS 2'14''45

200m 4 nages messieurs : Millian Boucher TOULOUSE 2'11''79

400m 4 nages messieurs: Samule Philippe CNPO 5'18''24

