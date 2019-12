BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 24 décembre 2019



- Jouets filles, jouets garçons... et si on arrêtait les stéréotypes ?

- Le réveillon sera bien arrosé

- Une combinaison anti-morsure de requin mise au point en Australie

- TCO : tout savoir sur les pique-niques zéro déchets

- La pa Météo France i di, sé zot i di - A peine quelques petites averses pour le réveillon

Jouets filles, jouets garçons... et si on arrêtait les stéréotypes ?

L'année dernière, plusieurs collectifs et groupes féministes ont lancé la campagne "Marre du rose". Cette année, c'est avec le hashtag #DesJouetsPasDesClichés que la lutte anti jouets stéréotypés revient. Car à chaque Noël, c'est la même rengaine et les rayons roses d'un côté, bleus de l'autre refont surface. En 2019 il est bien dommage de constater que certaines catégories de jouets semblent réservées à un genre. Et même si les mentalités évoluent à ce sujet, les grandes marques continuent de construire leur stratégie marketing sur des jouets stéréotypés. Pourtant ne l'oublions pas, le milieu dans lequel nous évoluons enfant définit l'adulte que nous devenons. Et il est toujours difficile de prôner l'égalité entre femmes et hommes quand les jouets présentés aux petites filles restent des aspirateurs ou des dinettes. Roses, évidemment.

Le réveillon sera bien arrosé

A moins que vous ne soyez dans l'ouest de l'île, prévoyez tentes, bâches et parapluies pour ce mardi 24 décembre 2019, le soir du réveillon de Noël. Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France est catégorique : "dès la tombée de nuit des averses arriveront par l'est et atteindront Grand-Bois Saint-Pierre en passant par Saint-Benoît".

Une combinaison anti-morsure de requin mise au point en Australie

C'est une trouvaille qui pourrait sauver des vies à terme. Des chercheurs australiens ont développé un matériau qui pourrait résister aux lacérations et aux morsures de requin. En cas de perforation, ce matériau pourrait aussi limiter la perte de sang de la victime. Le 18 novembre dernier, l'équipe universitaire d'Australie a publié ses travaux dans une revue scientifique. Objectif final : que de futures combinaisons, aussi légères que les classiques, soient confectionnées à partir de ce matériau.

TCO : tout savoir sur les pique-niques zéro déchets

"Beaucoup d'entre vous sont déjà en vacances ou vont l'être bientôt... Les médiateurs du TCO, vous donnent rendez-vous dans les Hauts et dans les Bas pour participer aux animations pique-nique zéro déchet, indique le TCO

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des grosses averses pour le réveillon

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa marmite, celle où elle fera cuire son kari poulé pour toute la famille dans un petit moment, elle a vu qu'il y aura des grosses averses ce mardi 24 décembre 2019, synonyme de réveillon de Noël. Seule la région ouest sera à l'abri des pluies. Vous pouvez confirmer tout cela à Matante Rosina ?