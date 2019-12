Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 9 heures

A moins que vous ne soyez dans l'ouest de l'île, prévoyez tentes, bâches et parapluies pour ce mardi 24 décembre 2019, le soir du réveillon de Noël. Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France est catégorique : "dès la tombée de nuit des averses arriveront par l'est et atteindront Grand-Bois Saint-Pierre en passant par Saint-Benoît" (Photo rb/www.ipreunion.com)

