Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 9 heures

L'année dernière, plusieurs collectifs et groupes féministes ont lancé la campagne "Marre du rose". Cette année, c'est avec le hashtag #DesJouetsPasDesClichés que la lutte anti jouets stéréotypés revient. Car à chaque Noël, c'est la même rengaine et les rayons roses d'un côté, bleus de l'autre refont surface. En 2019 il est bien dommage de constater que certaines catégories de jouets semblent réservées à un genre. Et même si les mentalités évoluent à ce sujet, les grandes marques continuent de construire leur stratégie marketing sur des jouets stéréotypés. Pourtant ne l'oublions pas, le milieu dans lequel nous évoluons enfant définit l'adulte que nous devenons. Et il est toujours difficile de prôner l'égalité entre femmes et hommes quand les jouets présentés aux petites filles restent des aspirateurs ou des dinettes. Roses, évidemment. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

