Ce mardi 24 décembre, la préfecture rappelle les consignes de sécurité pour éviter les départs de feux en cette période d'été austral. Nous publions ci-dessous le communiqué des services de la préfecture. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’immense majorité des feux de forêt a une origine humaine : imprudences et actes malveillants sont les principales causes des départs de feux.

À La Réunion, le risque feux d’espaces naturels court jusqu’à l'arrivée des fortes pluies de l’été austral. La préfecture rappelle aux randonneurs de nos massifs que les seuls lieux autorisés pour allumer un feu sont les places à feu matérialisées.

Une extrême prudence, une attitude citoyenne, respectueuse des règles instituées et des précautions à prendre lorsqu’on se trouve en forêt, sont indispensables pour mieux prévenir les risques d’incendie et protéger la forêt.

Consignes

• Ne pas allumer de feu en forêt ni à moins de 200 m de la forêt ;

• Ne pas fumer en forêt ;

• Ne pas jeter de mégots par la vitre de la voiture ;

• Ne pas faire de barbecue en forêt en dehors des espaces aménagés ;

• Camper uniquement dans les lieux autorisés, sécurisés et protégés ;

• Ne pas laisser de braise au départ de votre lieu de bivouac ;

• En cas de départ de feu, prévenir les pompiers en composant le 18 ou le 112 en précisant le lieu et si possible l’importance du sinistre.

• Rester éloigné d’un feu de forêt ;

• Durant la première minute, essayez d’éteindre le feu naissant par jets de terre, de sable ou d’eau…

Ayez le bon réflexe, appelez le 18/112.