Cela fait une semaine pile que des salariés de la Brink's ont entamé un mouvement de grève. Au centre des préoccupations et crispations : l'échec des dernières négociations annuelles obligatoires (NAO), les salariés de la Brink's n'ont pas obtenu l'intégration de leurs années d'ancienneté, une modalité qui entre dans le cadre de la convention collective. Les employés mécontents sont donc montés au créneau, ils annoncent un taux de grévistes de 80%. Pour les Réunionnais, la principale conséquence de ce mouvement est une rupture dans l'approvisionnement des gabiers, l'entreprise Brink's s'occupe entre autre de convoyer des fonds donc de ravitailler les distributeurs de billets.

Les grévistes ne comptent pas lever le piquet de grève tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause quitte à rester devant le siège de la Brink's à Noël et au Nouvel an.

Pour le moment, les négociations avec la direction ont échoué.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com