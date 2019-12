Chaque année à l'occasion des fêtes de Noël, l'association Les Amis des marins organise une distribution de cadeaux à chaque membre d'équipage des bateaux de commerce et de pêches se trouvant dans les ports de La Réunion. En tout, plus de 500 cadeaux sont distribués, l'opération dure jusqu'au 1er janvier. Ce 24 décembre 2019, une centaine de pochettes surprises ont été distribuées. Ces marins, parfois pères de famille, ont l'habitude de vivre loin de leurs familles. Pour l'association, ces cadeaux permettent à la fois de les remercier et leur offrir un peu de convivialité à l'occasion des fêtes.

Les yeux des marins brillaient à bord de leur navire ce 24 décembre. Prévenus le matin même de la distribution de cadeaux, ils ont reçu des mains des bénévoles déguisés en pères et mères Noël des sachets de surprises. En tout, une centaine de pochettes cadeaux pour ces marins venus d'Inde, des Philippines ou encore d'Ukraine.

Richard lui vient des Philippines : "merci beaucoup, je vous aime tous. Je suis très content que vous soyez venus" dit-il aux bénévoles en anglais, les larmes aux yeux. "Je me sens très ému. On se sent seul ici, loin de la famille. On apprécie vraiment votre venue."

Dans les sachets : des tee-shirts, des tasses, des porte-clés... parfois à l'effigie de La Réunion pour ne pas oublier leur passage sur l'île, ou encore des letchis. "Mais c'est le geste qui est symbolique" explique Alain Djeutang, aux commandes de l'association Les Amis des marins. "Ça apporte du bien-être aux marins. C'est le partage. Ils sont loin de leur famille, ce n'est pas évident. Nous on leur apporte une convivialité. A La Réunion on est tributaires de ces marins, parce que tout arrive par voie maritime, on se doit aussi de les remercier."

Le bateau repartira ensuite vers l'Autralie, dès l'après-midi. Le trafic maritime ne connaît pas les jours fériés. Quatre navires ont été visités par l'association au Port.

Pour distribuer ces cadeaux, des volontaires du foyer des marins et des services civiques. Parmi eux, Emeline et Sébastien, 24 et 21 ans, services civiques à l'association Les Amis des marins. "Ce sont des dons qu'on a demandés aux entreprises. Ça leur procure du bonheur, après avoir passé 3-4 mois en mer", explique Emeline. "Et nous ça nous fait plaisir de les rendre heureux" ajoute Sébastien. "Tous les centres ne le font pas, et nous à La Réunion on aime accueillir".

A leurs côtés, Carole Alonso, marin débarqué, matelos-cuisinier. "Je me suis portée volontaire pour participer à l'activité. Je suis contente de participer, je remets les pieds sur un bateau et cette fois je suis libre. Le bateau ça fait rêver mais parfois c'est une vraie prison". Raison de plus selon elle pour apporter un peu de joie à ces marins. "Ça fait toujours plaisir, et puis ils sont sympas ils nous offrent des gateaux et des boissons pour nous remercier de notre venue !"

La distribution de cadeaux a été ponctuée d'un chant de Noël en anglais, entonné par les volontaires et les marins à l'unisson.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com