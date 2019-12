Comme chaque année, la fête de Noël sera accompagnée de pétards et de feux d'artifice. On dit que la prudence est la mère du succès alors pour un réveillon réussi, mieux vaut mettre toutes les chances de son côté et respecter les règles... Le préfet de La Réunion de son côté a tenu à rappeler l'encadrement de la vente de ces "artifices de divertissement". La vente sur la voie publique est interdite. Les associations de défense animale, quant à elles, demandent aux propriétaires de chiens ou de chats de garder leurs animaux à l'oeil. Chaque année, beaucoup d'entre eux sont perdus pendant les fêtes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Vous souhaitez acheter des pétards pour fêter le réveillon de Noël ? C'est possible, mais sous certaines conditions, que rappelle la préfecture. Seules les ventes agréées sont légales et autorisées. Pas de vente sur la voie publique ! Ainsi pensez à vérifier que les produits achetés portent le marquage "CE", évitez d’acheter un produit dont le mode d’emploi n’est pas rédigé en français, bien lire les précautions d’utilisation notamment en terme de distance de sécurité, et surtout surveillez les enfants. Les blessures liées aux explosions de pétards peuvent être très graves.

Bon à savoir aussi, les artifices de divertissement ne peuvent être vendus qu’à des personnes majeures. Seule la catégorie F1, des artifices de divertissement à risque très faible, peut être vendue à des mineurs de plus de 12 ans.



En matière de nuisances sonores, l’arrêté préfectoral en vigueur fonctionne toujours. Les coeurs seront à la fête ce mardi soir, et les gendarmes seront sans doute plus souples, mais la durée, l'intensité et la répétition des explosions peut quand même vous coûter une contravention si l'un de vos voisins se plaint.

Lire aussi : La vente de pétards et feux d'artifices interdite dans la rue

Au-delà des nuisances, les associations demandent aussi de veiller sur son compagnon à quatre pattes. Chaque année, à l'occasion de Noël et du Nouvel an, de nombreux animaux sont perdus à cause des feux d'artifice.

Lire aussi : De nombreux chiens et chats en fuite

Lire aussi : Ne perdez pas vos toutous et vos minous

La SPA du Sud par exemple demande aux propriétaires d'animaux domestiques de les garder à l'intérieur. Le bruit des feux peut effrayer les animaux.

Et puis qui dit pétards dit déchets. Qu'il s'agisse de Noël ou du Nouvel an, les déchets finissent souvent à la mer... Canettes de bière, mégots, gobelets en plstiques et restes de pétards. Pour les habitants du lagon, des poissons aux tortues, cette pollution est fatale. Pensez bien à ramasser les pétards une fois explosés, ne les laissez pas dans la nature.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com