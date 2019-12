BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 25 décembre 2019



- Joyeux Noël à toutes et à tous

- Comment se débarrasser des pires cadeaux de Noël

- Le top 10 des chansons de Noël

- Les touristes, aubaine et malédiction au pays du père Noël et des Lapons

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ?

Chaque année, le Père Noël fait sa tournée des maisons, distribuant des cadeaux aux petits et aux grands, sages et moins sages. Le gramoun à la barbe blanche et au costume rouge que l'on reconnaît à son joyeux "ho-ho-ho" a fait, aux commandes de son traîneau, le tour du monde... en une nuit. Et quelle nuit ! À toute allure, le Père Noël a déposé les cadeaux au pied des sapins de toutes les maisons de la planète... Enfin, pas toutes... Car à chaque fois, il y a les oubliés de Noël, ceux chez qui le Père Noël n'est pas passé cette nuit, parce que le voyage était trop risqué, parce qu'il a oublié ou qu'il n'a pas voulu...

Ah Noël, synonyme de bons repas et de grandes fêtes mais aussi de pires cadeaux glissés sous le sapin. Vous redoutez sans doute de recevoir un pull à carreaux tricoté par votre matante, un coffret maquillage bon marché de mauvaise qualité offert par votre tonton ou un parfum de type Pompéia acheté par votre grand-mère ? En 2017 vous avions donné un certain nombre de pistes pour vous débarrasser en douce des cadeaux que vous n'aimez pas. Ces pistes sont toujours bonnes à suivre

Que serait Noël sans sa flopée de chansons incontournables durant les fêtes ? Rien que pour vous, Imaz Press Réunion a préparé un petit "best of" des chansons de Noël, à écouter en boucle ce 25 décembre en ouvrant vos cadeaux si ce n'est pas déjà fait. Une playlist obligatoire, avec des tubes en français et en anglais, pour les petits et les grands enfants. Bonne écoute et joyeux Noël à toutes et à tous !

Dans la lumière de soie bleue qui nimbe les reliefs piqués de sapins, une foule d'ombres glisse sur la neige entre cafés et boutiques: chaque hiver, les visiteurs étrangers envahissent la Laponie finlandaise. D'Europe et d'Asie, en couple ou en famille, ils sont des centaines de milliers à converger dans cette immense toundra dans l'espoir d'y rencontrer le "vrai" père Noël, apercevoir une aurore boréale, fendre le froid en traîneau.

Matante Rosina a un peu abusé sur la liqueur pour le réveillon et elle est un chamboulée ce mardi matin 25 décembre 2019. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps il fait chez vous ?