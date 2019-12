Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Que serait Noël sans sa flopée de chansons incontournables durant les fêtes ? Rien que pour vous, Imaz Press Réunion a préparé un petit "best of" des chansons de Noël, à écouter en boucle ce 25 décembre en ouvrant vos cadeaux si ce n'est pas déjà fait. Une playlist obligatoire, avec des tubes en français et en anglais, pour les petits et les grands enfants. Bonne écoute et joyeux Noël à toutes et à tous ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Que serait Noël sans sa flopée de chansons incontournables durant les fêtes ? Rien que pour vous, Imaz Press Réunion a préparé un petit "best of" des chansons de Noël, à écouter en boucle ce 25 décembre en ouvrant vos cadeaux si ce n'est pas déjà fait. Une playlist obligatoire, avec des tubes en français et en anglais, pour les petits et les grands enfants. Bonne écoute et joyeux Noël à toutes et à tous ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)