Chaque année, le Père Noël fait sa tournée des maisons, distribuant des cadeaux aux petits et aux grands, sages et moins sages. Le gramoun à la barbe blanche et au costume rouge que l'on reconnaît à son joyeux "ho-ho-ho" a fait, aux commandes de son traîneau, le tour du monde... en une nuit. Et quelle nuit ! À toute allure, le Père Noël a déposé les cadeaux au pied des sapins de toutes les maisons de la planète... Enfin, pas toutes... Car à chaque fois, il y a les oubliés de Noël, ceux chez qui le Père Noël n'est pas passé cette nuit, parce que le voyage était trop risqué, parce qu'il a oublié ou qu'il n'a pas voulu... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour la beaucoup, Noël est une fête. Ce moment de l’année où l’on retrouve ses proches autour d’un bon repas. On prend un peu le temps de se poser, de se retrouver, de s’écouter, d’apprécier les petits bonheurs de la vie dans une ambiance festive. Alors que l’on se serre la ceinture toute l’année, ce jour-là, on dépense un peu plus, pour se faire plaisir et faire plaisir à ceux que l’on aime.

Pour certains, ces petits bonheurs de la vie n’existent pas. Noël n’est pas une fête mais un jour comme les autres. Pas de trêve, le sifflement des balles, le largage de bombes ne s’arrêtent pas. Pas de répit, les crimes contre des minorités ethniques ou religieuses ne s’arrêtent pas. Pas de repos, les viols utilisés comme armes de guerre, l’utilisation d’armes chimiques ne s’arrêtent pas. Pas d’éclaircie, pas d’accalmie, pas de pause. Ceux-là, le Père Noël n'est pas passé les voir, le voyage était trop périlleux.

Le cœur n’est pas non plus à la fête lorsque l’on est seul, isolé, marginalisé, oublié. Quand la société ne vous regarde pas, ne vous entend pas, ne vous respecte pas et vous rejette. Pas de famille, pas d’amis, la solitude pour seul compagnon de route. Ceux-là, comme le reste du monde, le Père Noël les a oubliés.

Pourtant, le Père Noël passera chez certains qui ne le méritent pas. Il descendra par la cheminée et se fera brûler le derrière par un feu attisé par la haine. La haine de l’autre. Un brasier alimenté par de la méchanceté, de la cruauté et bien souvent la peur. Ces feux de la honte sont nombreux et se consument lentement, dangereusement, insidieusement.

Mais en face, il y en a d’autres feux, ceux-là sont plus nombreux, plus chaleureux, plus vigoureux. Alimentés par l’amour, l’espoir, la solidarité, la générosité. Car Noël, c’est aussi ça, une fête où l’on pense aux autres. Certains prennent le temps d’inviter une personne dans le besoin à leur table, d’autres distribuent des colis alimentaires sans rien attendre en retour, on ne compte plus le nombre de repas pour les plus modestes organisés aux quatre coins de l’île par des associations sans parler de ceux qui, plutôt que de rester auprès de leurs proches, font des maraudes. Noël, c’est cet élan de solidarité, de bonté, une vague d’amour et d’espoir.

Cette année encore, le Père Noël n’a pas pu passer par toutes les maisons du globe mais restons optimistes, peut-être que l’année prochaine, il pourra en faire plus, l’année d’après encore plus jusqu’au moment où il y aura des cadeaux au pied de tous les sapins.

fh / redac@ipreunion.com / redac@ipreunion.com