Ce 25 décembre marque pour les chrétiens la naissance de Jésus-Christ. Comme à chaque Noël, de nombreux fidèles se sont rendus à l'église pour la traditionnelle messe du matin, souvent en famille. Un moment important dans leur parcours religieux, mais aussi symbolique pour les valeurs de paix et d'amour véhiculées par cette journée. Les fidèles réunionnais étaient nombreux à la cathédrale de Saint-Denis ce mercredi matin.

Les chrétiens étaient nombreux ce mercredi 25 décembre à la cathédrale Saint-Denis. Plusieurs d'entre eux nous ont raconté ce que représente Noël pour eux. Pour Hélène, "la messe du 25 décembre, la naissance de Jésus, c'est aussi l'occasion de se retrouver avec la famille. C'est un moment de partage".

Une autre fidèle nous explique que selon elle "Jésus est notre sauveur, on vient donc se rappeler qu'il est venu pour nous sauver, c'est très important cette messe pour moi. C'est l'origine de notre chrétienté."

"Plein de lumière dans le coeur de chacun"

Le jeune Ludovic, lui, est venu en famille, "quand on dépose le petit Jésus dans la crèche, on ressent une émotion. C'est un moment fort." Pour une autre chrétienne, "le 24 c'est plus le réveillon, le repas, mais le 25 on est vraiment tous ensemble. On a besoin de voir la crèche, de fêter ça à l'église."

Emmanuelle, elle, gère l'accueil à la cathédrale. "Dans notre vie on traverse des moments difficiles, et le 25 décembre c'est la joie, la paix. L'amour et le partage sont souvent plus importants que les cadeaux. Moi j'offre mon sourire. Et regardez, je m'appelle Emmanuelle (qui signifie en hébreu "Dieu est avec nous", ndlr). Il y a plein de lumière dans le coeur de chacun aujourd'hui."

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com avec RTL